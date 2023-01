Guarracino-gol: la Puteolana risorge con il ritorno di Marra in panchina

POZZUOLI – Dopo aver toccato (si spera) il fondo, è opportuno darsi uno slancio per poter risalire quanto meno a pelo d’acqua e respirare. Se il campionato non sorride alla Puteolana, i granata quest’oggi hanno raggiunto un traguardo storico per la società: i quarti di finale di Coppa Italia di Serie D. A farne le spese è stato il Sarrabus Ogliastra. La squadra sarda, al “Domenico Conte”, cede con il risultato di 2-1. Protagonista della giornata, al di là della buona prova complessiva della squadra, è senz’altro Fabrizio Guarracino autore di una doppietta galvanizzato dal ritorno in panchina di Salvatore Marra che ha preso il posto di Sasà Campilongo. I granata affronteranno dunque ai quarti di finale il Pineto, squadra abruzzese che milita nel girone F. La partita si disputerà allo Stadio Mariani-Pavone il prossimo 22 febbraio, sempre con la formula della gara secca.

LA VITTORIA – La squadra allenata da mister Marra passa subito in vantaggio con il capitano che fa 1-0 e porta in avanti i suoi. Dall’altra parte il Sarrabus fatica a reagire ed i flegrei hanno diverse chance per firmare il 2-0, sia con lo stesso Guarracino che con D’Ancora, Grieco e Cappa. Prima frazione che vede quindi punteggio invariato. Nella ripresa scende bene in campo la Puteolana che in pochi minuti trova anche il colpo del 2-0, sempre firmato da Fabrizio Guarracino. Gara virtualmente chiusa, ma il Sarrabus è vivo e offre una reazione di grande orgoglio. Il club sardo infatti dimezza lo svantaggio con il gol di Nurchi al 66’. Nel finale ci prova in tutti i modi la squadra di mister Carta a firmare il pareggio, ma la Puteolana difende bene e porta a casa una qualificazione storica.

Puteolana: Lamberti, Escobar, Calvanese, Amelio (56’ Romeo), Magnavita, D’Ascia, D’Ancora, Grieco (94’ Rimoli), Gatto (85’ Trezza), Guarracino (71’ Caliendo), Cappa. (68’ Haberkon). A disp.: Papa, Avella, Giuliani, Aruta. All.: Marra

Sarrabus: De Luca, Manca (65’ De Mutiis), Cadau, De Monti, Nurchi, Zoppi (46’ Laconi), Piroddi (46’ Piredda), Zanoni, Derbali, Villa (46’ Ladu), Ganzerli (65’ Loi) A disp.: Moro, Vesi, Massoni, Contu. All.: Carta

Marcatori: 5’ Guarracino, 51’ Guarracino – 67’ Nurchi

Ammonizioni: D’Ancora, Magnavita