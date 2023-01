RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Vorrei segnalarvi che in zona Solfatara a via Vigna siamo senz’acqua da più di 24 ore. Nessuno ci dà risposte sulla causa e sulla durata della riparazione. Stamattina gli operai non c’erano più.

Al numero preposto non sanno dirci nulla di preciso. In rete non ci sono informazioni». Barbara A.