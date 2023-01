Pacchi alimentari per le famiglie di Monterusciello e Licola: ecco il calendario del Comune di Pozzuoli

POZZUOLI – La distribuzione di generi alimentari di prima necessità, per i beneficiari residenti nelle zone di Monterusciello e Licola, sarà effettuata presso gli uffici della Protezione Civile, in via Elio Vittorini, n.1, nei giorni 16, 17 e 18 Gennaio dalle 8:30 alle 12:30. A comunicarlo è il sindaco della città di Pozzuoli, Luigi Manzoni, che fa sapere, inoltre, che per la zona di Arco Felice, la distribuzione sarà affidata all’Associazione Aisa, che procederà alla consegna domani dalle 11:00 alle 19:00 e nei giorni 13 e 16 gennaio dalle 9:00 alle 13:30.