Pozzuoli: la grande paura e il grande panico!

POZZUOLI – La città e l’intera area dei Campi Flegrei hanno tremato in maniera forte a partire dalle 12:06. In rapina sequenza due forti scosse hanno spaventato la popolazione: la prima di magnitudo 4.4 (alle 12:07) seguita quindici minuti dopo da un’altra di magnitudo 3.5. Un forte sciame sismico iniziato con una scossa di 2.1 che ha preceduto la più forte. L’epicentro della 4.4 è stato localizzato nel golfo di Pozzuoli a una profondità di 2.6 km, mentre la 3.5 è stata localizzata nel centro storico di Pozzuoli a una profondità di 2.8 km.

IL PANICO – Scene di panico in strada. Genitori impauriti si sono riversati all’esterno delle scuole per recuperare i propri figli che nel frattempo era stati portati all’esterno degli edifici. Le scosse sono state avvertite indistintamente in tutta la città, dalle zone vicine all’epicentro fino ai quartieri di Licola, Monterusciello e nei vicini comuni di Giugliano, Quarto, Bacoli, Marano e in tutta la provincia di Napoli. I palazzi hanno tremato perfino al centro direzione di Napoli.

GLI INGORGHI – Lungo le strade di Pozzuoli è stato il caos. Ingorghi ovunque e file chilometri che di auto hanno paralizzato la città. Attimi di tensione si sono vissuti davanti ad alcuni istituti scolastici, in particolare al Virgilio di Pozzuoli dove davanti ai cancelli si è sfiorata la rissa.

I DANNI – Fortunatamente non ci sarebbero particolari criticità. Qualche caduta di calcinacci è stata segnalata in alcuni edifici in via Campana e via Artiaco. Tanta gente è scesa in strada spaventata dalle forti scosse. A Licola, Monterusciello, Arco Felice, centro storico e via Napoli migliaia di persone sono scese in strada. In questi minuti la protezione civile sta attivando le operazioni per assistere la popolazione.