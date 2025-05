Auto ariete per sfondare l’ingresso: colpo a Monte di Procida, portato via bancomat con soldi

MONTE DI PROCIDA – Colpo nella notte ai danni del centro Tim di Corso Garibaldi, a Monte di Procida. Una banda composta da quattro persone incappucciate ha utilizzato un’auto come ariete per sfondare la vetrina dell’ingresso dell’attività commerciale riuscendo a portare via un dispositivo bancomat con all’interno i soldi. Il furto è stato ripreso dalle telecamere del sistema di videosorveglianza che hanno immortalato l’arrivo dei banditi a bordo di due vetture e il raid all’interno del negozio. Il dispositivo ATM è stato poi caricato su una delle due auto e portato via. Indagano i carabinieri della stazione di Monte di Procida giunti sul posto. Ancora in corso di quantificazione il bottino del colpo.