POZZUOLI/ La denuncia: «Una donna si è finta vecchia vicina per truffare mia nonna»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo la denuncia di Fiorella B., che in mattinata ha sventato un tentativo di truffa ai danni dell’anziana nonna. L’episodio è avvenuto in via Pasolini, a Monterusciello. «Oggi, una donna ha tentato di truffare mia nonna. Si è finta una vecchia vicina di casa di mia madre, ed ha tentato di entrare in casa. Sfortunatamente per la truffatrice in casa con mia nonna c’ero anche io. Vi prego di divulgare quanto più possibile questo messaggio e di tenere sempre alta l’attenzione su questo tema.»