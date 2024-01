POZZUOLI/ La denuncia: «Pericoli per noi residenti ma sindaco, assessori e consiglieri non ci ascoltano»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Cara Cronaca Flegrea, sono un residente del parco “Costa Sibilla” in località la Schiana dove sono in corso dei lavori e dove da un momento all’altro potrebbe a mio avviso anche scapparci il morto. E vi spiego perché. Per mettere in atto gli interventi hanno accorciato la carreggiata che adesso si unisce con l’uscita dal parco. Così facendo noi non vediamo nulla e il rischio di incidenti è alto. Non vi nego che già per poco in diverse occasioni si è temuto il peggio. Perciò abbiamo chiesto un specchio per chi esce dal parco. Ci siamo rivolti al sindaco, agli assessori e ai consiglieri ma nessuno ci pensa. Spero che voi possiate fare qualcosa»