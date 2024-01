POZZUOLI/ Con 7 anni di ritardo inaugurato finalmente il Tunnel Tangenziale-Porto

POZZUOLI – Dopo 7 anni dal completamento dei lavori è stato finalmente inaugurato questa mattina il tunnel di raccordo Tangenziale – Porto. Presenti con il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca e il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni, il Direttore generale della Protezione Civile, Italo Giulivo, e l’amministratore delegato della Tangenziale di Napoli, Luigi Massa. Al taglio del nastro hanno partecipato anche i sindaci di Quarto e Bacoli e il vicesindaco della Città Metropolitana di Napoli, Giuseppe Cirillo, intervenuto questa mattina in rappresentanza del sindaco Gaetano Manfredi. La galleria, lunga circa 2 chilometri e costata 125 milioni di euro, collega direttamente la Tangenziale (via Fascione) con il porto di Pozzuoli (via Fasano). Di proprietà del Comune di Pozzuoli, il tunnel risulta sotto la gestione della Tangenziale di Napoli.