Barca in fiamme nel porto di Pozzuoli, traghetti bloccati

POZZUOLI – Barca in fiamme nel porto di Pozzuoli. Un’imbarcazione di vetroresina di 12 metri era alla fonda presso gli ormeggi da diporto dell’approdo flegreo quando improvvisamente è divampato l’incendio. Da qui la decisione degli ormeggiatori di staccare àncora e catene e lasciare in acqua l’imbarcazione per evitare che causasse danni ad altri natanti vicini. Dopo alcuni tentativi di domare il fuoco la barca è stata condotta all’estremità del molo di sottoflutto del porto puteolano dove sta continuando a bruciare. Bloccati, intanto, per questioni di sicurezza l’arrivo e la partenza dei traghetti per Ischia e Procida nel porto puteolano. Al momento sono tre i traghetti in attesa di sbarcare passeggeri e veicoli, mentre è fermo in banchina uno diretto a Casamicciola. Una grossa colonna di fumo nero è visibile in più parti della città. Sul posto ci sono le motovedette della Guardia Costiera e i vigili del fuoco. L’imbarcazione è andata completamente distrutta dalle fiamme che l’hanno avvolta, ma restano da chiarire le cause dell’incendio.

