POZZUOLI/ Il piccolo Lorenzo affetto da SMA torna a scuola assistito dalla madre

POZZUOLI – Il piccolo Lorenzo è tornato a scuola. Ieri il bambino di 6 anni, affetto da Atrofia Muscolare Spinale di tipo 1 dalla nascita, ha potuto rivedere i suoi compagni di classe dopo una settimana. Lorenzo frequenta il plesso “Vittorio Emanuele” dell’Istituto Comprensivo 4 Pergolesi di Arco Felice, a Pozzuoli. Nei giorni scorsi la sua storia ha avuto un risalto nazionale. Le mamme di ben 180 compagni di scuola hanno deciso, infatti, di far saltare le lezioni ai propri figli per un giorno in modo da manifestare il proprio disappunto e far sì che anche Lorenzo possa frequentare l’istituto con l’assistenza sanitaria che gli spetta.

PARLA MAMMA BRUNELLA – In prima linea in questa battaglia c’è mamma Brunella, che anche ieri a scuola è stata al fianco del piccolo Lorenzo in attesa che a sostituirla ci sia finalmente un infermiere che possa prendersi cura di lui. Al bambino serve spesso una manovra particolare che gli liberi le vie respiratorie e solo un infermiere, a parte la madre, potrebbe praticargliela. «Ieri Lorenzo è rientrato a scuola. Sono rimasta nell’istituto per prestargli assistenza e intervenire in maniera tempestiva qualora fosse necessario». Sale intanto l’attesa per il vertice che si terrà nelle prossime ore. Domani, infatti, su richiesta del Comune di Pozzuoli, l’ASL ha convocato la Commissione per la valutazione integrata per garantire al piccolo Lorenzo la frequenza scolastica e la salvaguardia del diritto allo studio.