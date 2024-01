QUARTO – Intervento di manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione a Quarto, scatta il senso unico alternato in via Pietra Bianca, all’altezza dell’incrocio con via Scarpetta. Il nuovo dispositivo di viabilità è valido per oggi, dalle 7 del mattino alle 16, così come disposto nell’ordinanza a firma del comandante della polizia municipale di Quarto.