POZZUOLI/ Rione Terra, la Procura fa appello al Riesame: «C’è l’associazione per delinquere, devono tornare in carcere»

POZZUOLI – A distanza di una settimana, l’ex sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, ha lasciato il carcere di Poggioreale e ha potuto trascorrere la prima notte a casa. Il gip del Tribunale di Napoli, Antonio Baldassarre, ha accolto ieri l’istanza di scarcerazione presentata dal suo avvocato, disponendo gli arresti domiciliari. Riduzione della misura cautelare anche per l’imprenditore Salvatore Musella, per il dirigente della Regione Campania, Nidola Oddati e Giorgio Palmucci, ex presidente Enit. Ma se da un lato gli indagati provano a tirare un sospiro di sollievo, dall’altro circola in queste ore l’ipotesi che la Procura di Napoli faccia appello al Riesame per ribadire l’accusa di associazione per delinquere. Reato non ravvisato dal giudice nella sua ordinanza. I pm, Stefano Capuano e Immacolata Sica, non ci stanno e firmano un parere contrario alla revoca degli arresti in carcere e depositano una richiesta di arresto bis per alcuni degli indagati.