POZZUOLI/ Tangenziale-Porto, l’opera costata 150mila euro al metro «Il tunnel che sbuca nel nulla»

POZZUOLI – «Squilli di trombe, rullo di tamburi e pronti per una “giornata storica”. Oggi si inaugura l’ultima “perla” realizzata dalla Copin grazie al nefasto sistema commissariale del Piano intermodale dei Campi Flegrei: apre il famigerato Tunnel Porto-Tangenziale. Che poi il Porto non è mica all’uscita di quel pertugio, o almeno non ancora. E chissà fra quanto saranno realizzati i lavori per la nuova darsena-traghetti. Per ora il Tunnel sbuca nel “nulla”». E’ quanto fa sapere Raffaele Postiglione di “Pozzuoli Ora”, movimento politico di opposizione «L’opera realizzata – prosegue – è costata oltre 150 milioni di euro ad oggi non ha motivo di esistere. Una via di fuga? Non scherziamo. La verità è che quest’opera, non compresa nelle opere iniziali da realizzarsi con la legge speciale dell’84, viene fuori e scala la classifica delle priorità con il Masterplan commissionato all’archistar Eisenman, poco dopo l’acquisto dell’area ex Sofer, da parte della società Waterfront s.p.a., che rappresenta proprio quel “nulla” dove arriverà chi percorrerà il chilometro da oltre 150mila euro al metro. Ma come se non bastasse, la gestione del Tunnel costerà alla collettività oltre mezzo milione, o forse più, all’anno. La Città e chi oggi amministra raccoglie questa “pesante” eredità, si interroga sulla sua utilità e dovrà inventarsi qualcosa per ridurre l’impatto di questo enorme buco sulle casse comunali. Intanto alla rotonda è stato istallato un monumento dedicato alla classe operaia della nostra Città. Bella iniziativa che dovrebbe ricordare a tutti noi la priorità della bonifica dell’area ex Sofer chiedendo il conto proprio a chi continua a presentarci i suoi di conti.»