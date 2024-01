POZZUOLI/ Il governatore De Luca a Manzoni «Non sei Brad Pitt ma sei nato con la camicia»

POZZUOLI – Doppio simpatico siparietto durante l’inaugurazione del tunnel Tangenziale-Porto di Pozzuoli. Il protagonista è stato il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca che durante il suo intervento ha preso in giro prima al sindaco di Bacoli Josi Della Ragione e poi al primo cittadino di Pozzuoli Gigi Manzoni «Qui sta il barbiere di Josi Della Ragione, quindi faremo un intervento bellissimo. – ha detto De Luca – Complimenti, non vi fate ingannare, lui si presenta molto creativo ma è un buon amministratore, ci ha fregato anche un bel po’ di soldi per fare un lavoro di riqualificazione del suo lungomare. Io lo sfotto perché abbiamo un rapporto amichevole e di collaborazione in quanto è bravo e i soldi che gli diamo riesce a spenderli».

BRAD PITT – Rivolgendosi poi a Manzoni, che era seduto accanto, De Luca ha detto: «Manteniamo i piedi per terra, grande solidarietà, grande impegno a completare tutti i lavori che vanno completati a Pozzuoli. Caro sindaco, tu sei nato con la camicia, esteticamente non sei Brad Pitt, però pure tu con l’aiuto di Dio e con la regione Campania e con il presidente che ti vuole bene credo che avremo il completamento di varie opere nella città di Pozzuoli».