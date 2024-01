Dalle 9.30 il tunnel Tangenziale-Porto di Pozzuoli sarà aperto al traffico – LE FOTO

POZZUOLI – Aprirà al traffico domani mattina il tunnel che collega lo svincolo della tangenziale di via Campana con il porto di Pozzuoli. Dopo l’inaugurazione di questa mattina, alla presenza del governatore della Campania Vincenzo De Luca, i mille e cinquanta metri di galleria saranno percorribili a partire dalle ore 9.30 di mercoledì 24 gennaio in ambo le direzioni. La giornata di oggi, dopo il taglio del nastro, è servita per effettuare gli ultimi interventi di pulizia alle rotonde di via Fasano e via Fascione e lungo le due corsie di marcia.

LE FOTO