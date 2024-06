POZZUOLI/ La denuncia: «Noi residenti di via Vecchia San Gennaro siamo intrappolati da 3 settimane»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Salve, vorrei segnalare in che condizioni ci troviamo noi residenti di via Vecchia San Gennaro. Sono oramai 3 settimane che la strada si interrompe al civico 61 (incrocio con via Vigna) a causa di un condominio pericolante. Noi residenti, tutti i giorni, siamo costretti a percorrere via vecchia San Gennaro, a salire, in doppio senso. Pericolosissimo! Sotto il ponte della metropolitana (per intenderci, quello nei pressi della scuola dell’infanzia De Santis) ci passa un’auto per volta, generando il panico in determinate ore della giornata. E c’é anche il rischio di un frontale per scarsa visibilità essendo in curva. Se succede qualcosa facciamo la fine dei topi. Quindi la domanda é questa. In una situazione così pericolosa, per quale diamine di motivo sono 3 settimane che non si mette in sicurezza un condominio e si riapre la strada? Una strada in cui, oltre la gente che ci abita, ci sono una scuola con dei bambini e un liceo? Sempre noi residenti, per scendere poi la mattina a lavorare, non solo ci dobbiamo subire il traffico a salire di via vecchia San Gennaro, ma una volta saliti all’incrocio alla fine della strada, non si sa per quale logica, pur dovendo continuare per via San Gennaro (direzione aeronautica) veniamo dirottati dai vigili, ogni santo giorno, sulla strada per via Vigna per poi uscire per dietro la croce e trovarci nel “tappo” dell’anfiteatro. Per poi risalire ancora per via solfatara direzione aeronautica. Gioco dell’oca o arte degli scemi?» (Valeria V.)