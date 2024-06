Terremoti, il bilancio dei Vigili del Fuoco: 76 prescrizioni di sgombero a Pozzuoli

POZZUOLI – Dopo 21 giorni dal forte sciame sismico che ha colpito Pozzuoli e i Campi Flegrei arriva il bilancio degli interventi condotti da Vigili del Fuoco che su “X” hanno pubblicato il dato aggiornato ad oggi. Secondo i numeri forniti sono oltre 1.000 gli interventi in tutta l’area flegrea per verifiche tecniche negli edifici, con le maggiori criticità strutturali che sono state rilevate in alcuni stabili a Pozzuoli, dove ammontano a 76 le prescrizioni di sgombero.