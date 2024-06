Il puteolano Marco Ilardi scelto da Forbes tra i migliori imprenditori digitali al mondo

POZZUOLI – Marco Ilardi, titolare di Micropedia, di cui abbiamo già parlato per la sua nomina a direttore artistico della rassegna letteraria Book Wine and food, ha ottenuto un altro prestigioso riconoscimento entrando a far parte del ristretto circolo di imprenditori digitali a livello mondiale il Forbes Legacy Pass. Questo privilegio è stato concesso solo a 1.917 imprenditori digitali a livello globale, scelti tra oltre 115.000 candidati tra cui pochissimi italiani e tra di loro c’è anche un nostro concittadino. La selezione di Ilardi mette in luce il suo significativo contributo nel campo del Web3 e della tecnologia blockchain.

IL SUCCESSO – Forbes, noto per la sua autorità e prestigio nel panorama mediatico mondiale, ha lanciato il Legacy Pass come un club esclusivo per innovatori, creatori e imprenditori del Web3, la nuova internet del futuro basata su criptovalute e blockchain. l suo attestato Forbes, coniato sulla blockchain di Ethereum e non trasferibile, stabilisce un legame permanente dell’imprenditore puteolano con il marchio Forbes. L’obiettivo di questa iniziativa scientifica è promuovere la crescita e l’innovazione all’interno della comunità Web3, andando oltre la semplice transazione digitale. Essere scelto tra oltre 115.000 candidati è un risultato eccezionale per Marco Ilardi. Questo riconoscimento non solo attesta la sua eccellenza professionale, ma lo colloca anche tra i pionieri che stanno plasmando il futuro del Web3. “Essere selezionato per il Forbes Legacy Pass è un onore immenso. Questo riconoscimento rafforza il mio impegno verso l’innovazione e mi offre opportunità straordinarie per crescere e contribuire allo sviluppo del Web3” ha commentato Ilardi.