POZZUOLI/ La denuncia: «Multato dai vigili dopo la scossa sulle strisce bianche»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Voglio raccontare cosa mi è accaduto ieri. Dopo la scossa abbiamo tirato fuori le macchine dal garage sotto al fabbricato nel Parco Di Bonito mettendole sulla strada. Salgo per recuperare qualcosa, essendomi spostato dai suoceri, scendo alle ore 18 e 50 e trovo un verbale di mancato esposizione pagamento della sosta su area parchimetro quando invece vi sono strisce bianche l’assurdo dell’assurdo. Noi le macchine che abbiamo nel parco, nei garage, dove le dobbiamo mettere per poterci sentire sicuri di avere il mezzo per scappare? Mi hanno detto di recarmi domani mattina al comando. Ma in ogni caso in caso di scosse e una cosa assurda» (Gennaro E.)