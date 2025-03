Porto di Pozzuoli, associazione autotrasportatori «Situazione drammatica»

POZZUOLI – Sbarchi difficoltosi e mezzi bloccati al porto di Pozzuoli per l’innalzamento della banchina provocato dal bradisismo. In una nota arriva la denuncia della New Atec. “La situazione attuale in questi ultimi giorni a Pozzuoli è drammatica” scrive l’associazione di autotrasportatori che quotidianamente problemi di imbarco e sbarco da e per le isole di Procida e Ischia. «Con la registrazione di un ulteriore innalzamento di 5 cm, si sa e lo stiamo dicendo da tempo, perché noi autotrasportatori viviamo quotidianamente problemi di imbarco e sbarco ormai da più di due anni. – spiega New Atec attraverso il presidente Marco Galano – È da tempo che anche noi del comparto pesante abbiamo problemi con Caremar perché c’è qualche comandante che ci vieta l’ imbarco. Purtroppo, la situazione è drammatica e chiunque può decidere sulle proprie navi se rischiare o meno. Non vi nascondo che da ieri noi del direttivo New Atec stiamo ricevendo chiamate per organizzare una protesta su questo tema con un eventuale blocco. Sinceramente in questo drammatico momento a mio parere la vedo una scelta sbagliata che potrebbe portare solo ad una soluzione imminente che sarebbe la chiusura del porto e il trasferimento di tutto il traffico pesante e leggero a Napoli. Il direttivo New Atec ha ricevuto il mese scorso in prefettura la promessa, da parte della regione Campania, dell’ arrivo di due pontoni entro inizio maggio che dovrebbero risolvere o quantomeno tamponare la situazione. In questo momento abbiamo fiducia nelle istituzioni e il nostro intento è quello di fare qualche sacrificio questi altri 45-50 giorni con la speranza che il problema sbarco sia risolto anche prima come ci è stato promesso».