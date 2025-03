Il capo della Protezione Civile nazionale e il Prefetto a Bacoli per un vertice sul bradisismo

BACOLI – Il Prefetto di Napoli Michele di Bari e i vertici della Protezione Civile Nazionale con il capo Fabio Ciciliano questa mattina sono stati a Baia per un vertice sulla crisi sismica in corso e su le iniziative da mettere in campo. All’incontro hanno preso parte anche il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, insieme alla comandante della Polizia Municipale e ai tecnici comunali.

L’INCONTRO – «Abbiamo fatto il punto sulla gestione del bradisismo – afferma il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione – Insieme al Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ai massimi vertici regionali delle forze dell’ordine ed a tutte le funzioni di supporto del COC. Fabio Ciciliano ci ha fatto i complimenti per il lavoro che stiamo svolgendo, in una fase molto complessa. Sono molto funzionali i protocolli sanitari e scolastici che abbiamo firmato in Prefettura. Abbiamo ricevuto massima rassicurazione sul supporto di uomini, mezzi e risorse per il sostegno e l’assistenza alla popolazione». L’incontro è durato un’ora in cui si è fatto il punto della situazione. «Siamo soddisfatti che dal Capo Dipartimento si confermi l’attenzione massima nazionale sul territorio dei Campi Flegrei. Fabio Ciciliano ha confermato che non è in programma nessuna evacuazione della nostra comunità. Ma continueremo a lavorare per rendere più sicuro il nostro patrimonio edilizio pubblico e privato. Dalle case alle scuole». Soddisfazione da parte del sindaco di Bacoli anche per il tema viabilità. «Insieme al Capo Dipartimento ed al Prefetto di Napoli si e poi focalizzata l’attenzione su interventi da mettere in campo per migliorare la viabilità del nostro territorio».

