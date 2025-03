Bradisismo, 242 persone sfollate tra Pozzuoli e Napoli

POZZUOLI – Sono 242 finora le persone sfollate negli ultimi due giorni in seguito alle scosse di magnitudo 4.4 e 3.9. Il dato aggiornato è stato diffuso dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, che ha aggiornato la situazione precisando che le 242 persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni a causa delle dichiarate inagibilità. I comuni di Napoli, Pozzuoli e Bacoli hanno emanato in totale 23 ordinanze per 114 nuclei familiari, ma la maggior parte degli sfollati ha trovato autonomamente una sistemazione, mentre solo 37 persone sono state ospitate in albergo. Dall’inizio dell‘emergenza, le squadre di soccorso hanno effettuato oltre 350 interventi, ma, secondo i primi rilievi, non risultano danni strutturali di grave entità.