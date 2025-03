Nell’area di attesa dell’ex base Nato incontri psico educativi, info-point e laboratori per bambini – LE FOTO

AGNANO – La Regione Campania ha organizzato presso l’area di Attesa allestita dalla Protezione civile regionale nell’ex parcheggio interno al Parco San Laise (ex base NATO), un calendario di attività di supporto ai cittadini, a seguito degli sciami sismici connessi al bradisismo in atto nell’area dei Campi Flegrei. Queste le attività: Incontri psico-educativi con volontari esperti, specializzati in psicologia dell’emergenza e psicologi dell’ASL Napoli1Centro che sono a disposizione della popolazione interessata. Gli incontri si svolgeranno nella tendostruttura regionale e sono finalizzati all’ascolto e alla condivisione in gruppo delle emozioni e delle paure determinate dal fenomeno naturale del bradisismo, per imparare ad affrontare e superare i momenti di stress e preoccupazione. Imparare come comportarsi in caso di emergenza, saper gestire l’ansia, anche in rapporto alla presenza di bambini, di persone fragili, di anziani, di animali da compagnia è importante per se stessi e per la comunità. I primi due incontri si terranno giovedi 20 marzo dalle ore 18.00 alle ore 19.30 e venerdi 21 marzo dalle ore 10.00 alle ore 11.30. Gli incontri sono aperti ai cittadini dei Campi Flegrei, previa prenotazione inviando una mail alla S.O.R.U. Sala Operativa Regionale Unificata di Protezione Civile: [email protected], indicando la data dell’incontro al quale si intende partecipare. Ciascun incontro è riservato ad un massimo di 30 partecipanti.

INFOPOINT DIVULGATIVI – Tutti i sabati e le domeniche, dalle 10 alle 12.30, volontari della Protezione civile regionale, formati e specializzati sui temi della caldera dei Campi Flegrei e dei fenomeni vulcanici ad essa connessi (bradisismo e emissioni di gas dal suolo), sono a disposizione dei cittadini per illustrare le pianificazioni di protezione civile per il rischio vulcanico e per il rischio bradisismico, i comportamenti da adottare prima, durante e dopo un evento naturale, e per dare informazioni utili. Saranno distribuiti anche opuscoli informativi predisposti nell’ambito delle campagne di comunicazione per i Campi Flegrei.

LABORATORI – In collaborazione con Save the Children, tutti i sabati e le domeniche, dalle 10.00 alle 12.30, sono organizzati laboratori sulla conoscenza del rischio sismico e bradisismico e per sapere come comportarsi. Uno spazio speciale, appositamente dedicato ai più piccoli, ospiterà attività ludico-didattiche che, attraverso il gioco, possa aiutare anche i bambini a comprendere e affrontare meglio i momenti di emergenza. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Piano di comunicazione alla popolazione approvato dalla Giunta regionale della Campania con delibera n. 679 del 23/11/2023, in attuazione dell’articolo 3 del decreto-legge n. 140 del 12 ottobre 2023 “Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei”.

