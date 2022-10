POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Buonasera Cronaca Flegrea, sono una mamma di Monteruscello e vi contatto perché non sappiamo più a chi rivolgerci e come fare per tutelare le giostrine installate a piazza Severini dedicata a Giuseppe Minopoli. Ogni mattina troviamo le giostrine imbrattate, in condizioni pietose, piante strappate. Mi rivolgo a voi con la speranza che chi di dovere possa installare delle telecamere oppure vigilare in qualsiasi modo quel piccolo posticino dove i nostri bambini passano del tempo a divertirsi. Spero si faccia qualcosa prima di trovarle rotte del tutto. La ringrazio anticipatamente.» (Valeria)

