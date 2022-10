POZZUOLI – La piscina del “Pala Trincone” di Monterusciello sarà il teatro della prima tappa del “Calcaterra Challenge” che prenderà il via questo week end nell’impianto flegreo di via Cosimo Miccoli. Si tratta di un prestigioso torneo organizzato dai fratelli Calcaterra che arriva per la prima volta in Campania. Tutto ciò è stato possibile grazie alla disponibilità della Napoli Nuoto e alla fraterna amicizia che lega i fratelli Calcaterra ai campioni e dirigenti della società flegrea Carlo Silipo, Fabrizio Buonocore e Francesco Postiglione. A sfidarsi ci saranno i pallanuotisti under 14, mentre, con data ancora da fissare ci sarà anche una tappa riservata agli under 12. Si metteranno in mostra giovani talenti della pallanuoto nella piscina di Monterusciello da cui ogni giorno si sprigiona tanta energia positiva sia per quanto concerne il nuoto che per la pallanuoto. La Napoli Nuoto è stata inserita nel girone A dove se la vedrà contro il Posillipo, il Mediterraneo Taranto, la Rari Nantes Nuoto Salerno, il Bellator Orthomax e l’Aquavion. Nel girone B, invece, sono inserite Aquachiara, Aquademia, Canottieri Napoli, Pallanuoto Salerno, Rari Nantes Bologna e San Mauro Nuoto. “Si tratta di un torneo prestigioso a livello giovanile dove nella piscina di Monterusciello si sfideranno tra i più forti under 14 in circolazione – ha dichiarato Fabrizio Buonocore, dirigente della Napoli Nuoto -. Quando ci è stato prospettato la possibilità di poter ospitare la prima tappa non abbiamo esitato a dare la nostra collaborazione”.

IL PROGRAMMA – La Napoli Nuoto sfiderà alle 15,30 di questo sabato il Posillipo, aprendo da società ospitante in pratica il torneo. Poi, alle 17,30 se la vedrà contro il Bellator Orthomax, e alle ore 19,00 contro il Mediterraneo Taranto. Domenica, invece, alle ore 9,30 sfiderà la Rari Nantes Salerno e alle ore 11,00 l’Aquavion. Una kermesse che vedrà in questi due giorni le tribune della piscina del Pala Trincone gremite di persone. Nell’albo doro della manifestazione, finora, si registrano tre successi per il Posillipo, due della Vis Nova Roma e uno per l’Aquavion.