MONTE DI PROCIDA – Il Ministero dell’Interno ha stanziato dei fondi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana e il Comune di Monte di Procida, che è stato partner del Comune di Calvizzano, ha ricevuto 2 milioni e mezzo. Un investimento che permetterà di riqualificare urbanisticamente Via Panoramica. Nella fattispecie sarà realizzata una passeggiata ciclo-pedonale proprio in via Panoramica. «Ringrazio personalmente il collega Sindaco del Comune di Calvizzano, Giacomo Pirozzi, per la disponibilità e la dimostrata volontà di collaborazione e cooperazione che ha portato i risultati sperati e sudati, augurandomi che sia solo l’inizio di un percorso che vede due comunità dicotomiche avvicinarsi e trarre da questo percorso una crescita concreta.» ha detto il sindaco di Monte di Procida Peppe Pugliese.