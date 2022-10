POZZUOLI – E’ stato presentato questa mattina alla stampa e ai tifosi Salvatore Campilongo, il nuovo allenatore della Puteolana 1902. Insieme al presidente Di Costanzo, anche il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni ed il vicesindaco Filippo Monaco. Prima della conferenza, mentre la squadra si allenava agli ordini del nuovo mister per la rifinitura prepartita, è giunto a bordocampo anche il magistrato Catello Maresca che ha salutato lo staff tecnico e dirigenziale.

CAMPILONGO – «Pozzuoli per me è e sarà sempre una prima scelta. -ha detto Sasà Campilongo- Qui c’è una società solida con la quale ho deciso di intraprendere un progetto di lunga durata. Ringrazio mister Marra che soprattutto ho sentito nei giorni scorsi, voglio continuare sulla scia del lavoro svolto con l’obiettivo che è quello di uscire il prima possibile dai bassi fondi della classifica. Richieste? Non ne ho fatte alla famiglia Di Costanzo, il mio compito è lavorare con i ragazzi e far in modo tale che diano il massimo, il 100% dall’inizio alla fine. Pozzuoli per me evoca tanti ricordi, sicuramente è una piazza che ho scelto anche in ricordo di Antonio Vanacore, persona che a me è carissima»

IL SINDACO MANZONI – «Da sindaco e tifoso della Puteolana non posso che auspicare che ci sia una inversione di tendenza nei risultati. Sono sicuro che sarà così, anche perchè Campilongo è un professionista e la storia parla per lui. Stadio? Abbiamo incarico un tecnico per i lavori ed il nostro obiettivo è affiancare la società in questo progetto.»

IL VICESINDACO MONACO – «La Puteolana è storia, come amministrazione comunale il nostro compito è facilitare il lavoro della società. Il Domenico Conte è uno stadio storico in Campania. Difficile trovarne di simili in tutta la Regione. Lo abbiamo adeguato alle norme in essere imposte dalle Federazioni. Ora con i tempi che avanzano sono in programma diversi progetti per il futuro, con la possibilità di un nuovo stadio»

IL PRESIDENTE – «L’inizio in campionato non è stato semplice, sappiamo che la città di Pozzuoli merita tanto. Noi stiamo lavorando per questo e con l’arrivo di mister Campilongo contiamo di dare una svolta al campionato. Vogliamo migliorarci e rialzarci sin da domani in classifica»