POZZUOLI – Sabato sera di violenze a Pozzuoli teatro di una rissa tra giovani andata in scena a “Piazza a mare”. Sul posto sono giunte tre pattuglie della Polizia Municipale e una volante della Polizia: gli agenti, però, non sono stati in grado di identificare i violenti che si sono dileguati al loro arrivo. Secondo alcune testimonianze alle violenze avrebbero preso parte anche i parenti di alcuni pregiudicati di Monterusciello legati al clan Beneduce. Almeno una decina i giovani che si sarebbero colpiti a calci e pugni, provocando il fuggi fuggi generale tra i ragazzi che affollavano la piazza.