POZZUOLI/ La denuncia «Dossi inesistenti, sembrano campi da tennis»

POZZUOLI – «A Pozzuoli, siamo così avanti che il comune le strisce sugli attraversamenti rialzati, ce li fa immaginare, spacciandole per campi da tennis» è quanto denuncia Francesca, cittadina puteolana che ha pubblicato la foto di un dosso in via Campana. Dall’immagine si vede l’attraversamento consumato, per nulla rialzato e quasi del tutto inutilizzabile come spiega Giuseppe «Rialzo o no è la stessa cosa. Con la mia Panda 4×4 li potevo fare anche a 70 km/h, senza soffrirli troppo». Infine l’indice viene puntato sullo stato di degrado dell’attraversamento pedonale e della segnaletica nella zona di via Campana «Veramente la segnaletica stradale a terra è quasi del tutto inesistente, ed il nostro caro sindaco non ci fa proprio caso».