POZZUOLI/ Matteo e Pierluigi. Per sempre “Figli delle Stelle”: il libro dedicato ai due poliziotti uccisi

POZZUOLI – Un libro dedicato alla memoria di Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, i due giovani Agenti della Polizia di Stato, uccisi il 4 ottobre 2019 nel corso di una sparatoria nei locali della Questura di Trieste dove prestavano servizio. Un tragico omicidio che ha provocato un’onda emotiva collettiva in tutto il Paese. L’opera, curata dal giornalista Giandomenico Belliotti e pubblicata dalla Gangemi Editore, sarà presentata venerdì 4 ottobre 2024 alle ore 10.30, presso lo Spazio Gangemi – Sala Mostre & Convegni in Via Giulia, 142 – Roma, in occasione del quinto anniversario della scomparsa dei due poliziotti, alla presenza delle Autorità tra cui il Dott. Lamberto Giannini, Prefetto di Roma e Capo della Polizia dal marzo 2021 al maggio 2023.

LA PREFAZIONE – è stata affidata ai genitori degli Agenti, che nel libro raccontano chi erano Matteo e Pierluigi. Due ragazzi che amavano la vita e il lavoro del poliziotto e che saranno ricordati per sempre come i “Figli delle stelle”, per via dell’omonima canzone del musicista Alan Sorrenti. Un brano che sembra quasi l’espressione musicale della loro missione e che faceva da sottofondo a un video realizzato a bordo della loro Volante, prima di intraprendere il turno di servizio notturno per le vie della città di Trieste. Un video di pochi secondi, pubblicato sui profili social della Polizia di Stato nei giorni successivi alla tragedia, attraverso cui Matteo e Pierluigi sono stati conosciuti e amati da tutta Italia.

IL LIBRO – ricostruisce l’intera vicenda: dalla solidarietà che in quei giorni ha accomunato tutte le Forze di Polizia alla cronaca dei funerali di Stato; dalle indagini sull’omicidio alle varie fasi del processo, definitivamente concluso in Cassazione, il 27 febbraio 2024, con la conferma dell’assoluzione dell’assassino per “incapacità di intendere e di volere”; fino alle iniziative organizzate negli anni successivi in molte città per ricordare il sacrificio dei due Agenti. In particolare, Trieste che ha dedicato loro il tratto di strada antistante la Questura e gli ha conferito la cittadinanza onoraria “alla memoria” e quelle nei loro luoghi di origine, il Comune di Velletri (Roma) che ha deciso di intitolare i Giardini pubblici all’Assistente Matteo Demenego e il Comune di Pozzuoli (Napoli) che ha dedicato la Villa comunale all’Agente Scelto Pierluigi Rotta. Alla cerimonia di presentazione del libro interverranno anche le famiglie dei due poliziotti a cui nel 2020 è stata concessa la Medaglia d’Oro al Valor Civile.