POZZUOLI/ La denuncia: «Con la chiusura del passaggio a livello rischiamo di fare la morte dei topi»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Buongiorno se potete pubblicare, ve ne sarei grata. Trovo alquanto assurdo la chiusura del passaggio a livello del tempio di Serapide. Un passaggio a livello che era lì da almeno 100 anni. Due sono i passaggi a livello che abbiamo qui, il caro sindaco li voleva chiudere entrambi ma ha deciso di chiudere quello del tempio poiché dall’altro lato ci sono i commercianti. E i puteolani? Sono costretti a scendere e salire il ponte….Semplice. Si…. Semplice….Mi chiedo come faranno le persone anziane, o le persone con altri tipi di problemi o chi, come me, mamme con bimbi piccoli a scendere e salire un ponte con passeggino e buste della spesa. O peggio….Siamo in piena attività sismica e il nostro punto di incontro è il tempio di Serapide. In caso di evacuazione saremo costretti a fare il ponte che, spero che non accada, in caso di scossa molto forte sarà il primo a crollare. E cosa faremo poi? La morte dei topi?» (Sandra S.)