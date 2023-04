Nuova scossa a Pozzuoli, epicentro a Via Napoli

POZZUOLI – Non si ferma l’ondata sismica a Pozzuoli. Nella notte un nuovo fenomeno è stato avvertito in gran parte della città, rilevato dall’Osservatorio Vesuviano. Si tratta di un evento sismico di magnitudo 2.1 ± 0,3 localizzato nei pressi di Via Napoli all’altezza dell’Accademia Aeronautica. Il sisma si è prodotto alle 02:35, ora locale, alla profondità di 0.11 km. Come da protocollo sono stati attivati i controlli da parte della Polizia Municipale e dei volontari della Protezione Civile che hanno pattugliato le aree costiere prossime all’epicentro. Non si registrano danni.