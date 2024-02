POZZUOLI/ La denuncia: «Auto in sosta selvaggia e parcheggiatori abusivi a Monterusciello: i vigili dove sono?»

POZZUOLI – «Salve Cronaca Flegrea, mi chiamo Marco, sono un residente delle cooperative di Monterusciello e voglio segnalare quanto è successo ieri sera in via Monterusciello. La strada è stata trasformata in un parcheggio privato con centinaia di auto parcheggiate su entrambi i sensi di marcia e soprattutto tutte e dico tutte in sosta selvaggia dall’Iflhan quasi fino alla Farmacia. Una cosa assurda. Praticamente ieri Monterusciello era terra di nessuno. Auto in sosta selvaggia e parcheggiatori abusivi. La corsia era ridotta e in alcuni casi a malapena si riusciva a passare perché poi prima di parcheggiare le auto si prendevano tutto il tempo con la massima comodità. La cosa che mi ha lasciato sconcertato è stata quella di non vedere nemmeno un’auto dei vigili tutti concentrati come al solito nel centro storico. Vorrei dire al sindaco Manzoni, ma Monterusciello per lei non esiste? Perché non mandate due vigili anche qui? Grazie» (Marco M.)

LE FOTO