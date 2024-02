POZZUOLI/ Il Lago d’Averno si è colorato nuovamente di rosso – LE FOTO

POZZUOLI – La suggestiva colorazione rosso-bruna del Lago d’Averno, a distanza di due anni, si è riproposta stamane agli escursionisti della domenica. Come già chiarito in passato dall’Arpac, il fenomeno, del tutto naturale, si verifica periodicamente e sarebbe dovuto alla proliferazione di una particolare micro-alga, la Planktronix rubescens, un cianobatterio coloniale di acqua dolce, comunemente noto appunto come alga rossa. Non avrebbe pertanto alcuna connessione con i diversi eventi sismici, registratisi nelle ultime ore e percepiti in tutto il territorio flegreo.

LE FOTO