POZZUOLI/ La comandante della Polizia Municipale riconfermata per altri 18 mesi

POZZUOLI – In attesa dell’indizione del concorso per comandante della Polizia Municipale di Pozzuoli, il tenente colonnello Silvia Mignone resta alla guida comando di via Luciano. La Mignone un anno fa era stata rinominata comandante grazie a un decreto a firma del sindaco Gigi Manzoni che le aveva conferito l’incarico di dirigente con scadenza 31 dicembre 2024. “Considerata la necessità, non più procrastinabile, di predisporre una figura professionale appositamente dedicata all’esercizio delle funzioni di Comandante della Polizia Municipale in relazione al ruolo fondamentale che la sicurezza riveste nell’ambito della struttura organizzativa dell’Ente” era stata la motivazione che aveva spinto il primo cittadino ad assegnare alla Mignone un incarico a tempo della durata di 18 mesi, dopo che era stata rimossa in seguito all’annullamento del contratto di lavoro per “supposta illegittimità della procedura amministrativa relativa allo scorrimento della graduatoria di merito” con cui l’allora sindaco Vincenzo Figliolia le aveva assegnato l’incarico. “Possibili profili di irregolarità” in merito ai titoli in possesso della comandante che erano stati sollevati anche dai sindacati Cgil e Cisl.

LA CONFERMA – Oggi, dunque, arriva una nuova conferma per il tenente colonnello Silvia Mignone che resterà in carica per un massimo di 18 mesi e fino alla nomina del nuovo comandante della Polizia Municipale di Pozzuoli, che dovrà arrivare tramite bando pubblico.