Torna a tremare la terra a Pozzuoli: scossa di magnitudo 2.2

POZZUOLI – Una scossa di magnitudo preliminare pari a 2.2 ±0.3 è stata registrata alle 18.32 dai sensori dell’Osservatorio Vesuviano. Il sisma, con epicentro in via Celle, è stato avvertito in numerose zone della città e anche nelle zone periferiche di Licola e Monterusciello. In questi minuti lo stesso Osservatorio ha comunicato che a partire dalle ore locali 17:52 (UTC 16:52) è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei e finora la magnitudo massima è stata proprio quella pari a 2.2 di magnitudo.