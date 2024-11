POZZUOLI/ Parcheggiatore abusivo fermato a via Napoli. Week end di controlli della Polizia: 121 persone controllate

POZZUOLI – E’ stato fermato per l’ennesima volta dai poliziotti mentre chiedeva soldi davanti a un locale a via Napoli. Così è finito nei guai D.S.F., 51 anni, puteolano, fermato sabato sera dalle Aquile del commissariato di polizia di Pozzuoli. L’uomo è stato denunciato per l’attività abusiva e per resistenza a pubblico ufficiale.

I CONTROLLI – Durante le attività di controllo -dirette dai poliziotti coordinati dal vicequestore Raffaele Esposito – a cui hanno partecipato anche gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania, sono state identificate complessivamente 121 persone, di cui 20 con precedenti di polizia. Ancora, sono stati controllati 60 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo, contestate 3 violazioni del Codice della Strada e controllate 17 persone sottoposte a misure cautelari, alternative alla detenzione, di prevenzione e di sicurezza.