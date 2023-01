POZZUOLI/ La città piange per Lello, allenatore dal cuore d’oro

POZZUOLI – La città di Pozzuoli è in lutto per la prematura scomparsa di Raffaele Tella, allenatore di pallavolo, stroncato da un ictus a soli 38 anni. Il coach, noto come Lello, in seguito a un malore, era stato trasportato nei giorni scorsi all’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli dove era stato operato d’urgenza. La scorsa notte, però, le sue condizioni si sono aggravate. Questa mattina il 38enne è deceduto, lasciando la famiglia, con cui viveva, i suoi amici e i suoi allievi nel più totale sconforto. Nella giornata di domani (ore 11) si terranno i funerali nella chiesa Sant’Artema di Monterusciello.

IL MESSAGGIO DI CORDOGLIO – «Siamo senza parole. Ci hai onorato del tuo sorriso, della tua simpatia, delle tue doti umane, della tua sconfinata passione per il nostro sport. È stato un onore ed un privilegio condividere con te parte delle nostre vite». Questo il messaggio di cordoglio del Rione Terra Volley Pozzuoli.