POZZUOLI/ «Sterpaglie e aiuole abbandonate: all’ufficio Giardini sono ancora in ferie?»

POZZUOLI/ RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Gentile direttore, ecco in che stato versano alcune aiuole di Piazza Minopoli e via Campigli. È mai possibile che ci sia tanta sciatteria? Da una parte si pulisce e dall’altra no, sembra che le cose vengano fatte così, tanto per farle e senza alcun senso. Guardate in questo spazio di via Campigli, davanti ad un asilo cosa c’è: solo erbacce e monnezza. Ma all’ufficio giardini cosa fanno? Sono rimasti con la testa alle feste? E l’assessora all’Ambiente Alba Lasorella non vede queste cose? Lei che è tanto attenta al verde…» (Marco L.)