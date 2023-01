Forte scossa a Pozzuoli, trema mezza città

POZZUOLI – Continua a tremare la terra a Pozzuoli. Dopo gli sciami dei giorni scorsi, questo pomeriggio una nuova scossa è stata avvertita in gran parte della città. Secondo i dati dell’Osservatorio Vesuviano l’evento sismico rilevato è stato di magnitudo pari a 2.1 ± 0,3 con epicentro in zona Vulcano Solfatara. Il sisma si è prodotto alle 14:54, ora locale, alla profondità di 1.8 km ed è stato avvertito a via Napoli, nel centro storico e in tutta la parte alta della città dalla Solfatara ad Agnano-Pisciarelli, via Campana, via Artiaco e ad Arco Felice. In questi minuti sono in corso le verifiche sul territorio da parte della Polizia Municipale anche se al momento non si registrano danni a cose o persone.