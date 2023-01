La Befana fa tappa nell’Albergo Diverso di Quarto confiscato alla camorra

QUARTO – La befana fa tappa nell’Albergo Diverso di via Campana a Quarto, bene confiscato alla camorra e restituito alla comunità. Nella giornata di venerdì, dalle 15 alle 18, saranno distribuiti dolci e regali ai più piccoli e l’animazione renderà il pomeriggio più lieto per tutti. Il taglio del nastro della struttura è avvenuto lo scorso luglio quando è stato inaugurato l’”Albergo diverso-Ospitalità Solidale” allestito nel complesso immobiliare confiscato al clan Perrone, per lungo tempo simbolo della prepotenze della camorra sul territorio quartese e flegreo. Il complesso immobiliare si compone, in totale, di 7 immobili (ville, garage, cantinole, locale palestra) per un totale di quasi 1000 metri quadrati. L’attività realizzata nella prima villa è dedicata alla lotta all’esclusione sociale per i diversamente abili: nei mesi passati sono nati un “gruppo appartamento” e un “centro diurno”, dedicati al recupero socio-sanitario. La seconda palazzina è, invece, destinata ad “Albergo Diverso”, per incoraggiare i diversamente abili nella gestione delle attività quotidiane dell’albergo. Un importante esempio di rigenerazione sociale e urbana, in grado di consentire la riappropriazione di beni sottratti illecitamente alla collettività, ponendoli al servizio della cittadinanza attiva e del bene comune.