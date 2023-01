POZZUOLI/ Spaccio di cocaina e marijuana, due arresti

POZZUOLI – Cinque dosi di cocaina, una di marijuana e 300 euro in contanti sotto sequestro. Questo il bilancio dell’operazione dei carabinieri della stazione di Pozzuoli che hanno arrestato per spaccio e detenzione di droga un 27enne di Soccavo e un 22enne di Pianura. Si tratta di Carlo Romano e Antonio Limongello, entrambi in attesa di giudizio. Durante un servizio mirato, in via Pergolesi, i militari hanno sorpreso i due giovani mentre cedevano una dose a un “cliente”. I carabinieri sono intervenuti e hanno sequestrato sia droga che denaro, ritenuto provento dell’attività illecita.