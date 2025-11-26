POZZUOLI/ «Io vittima dei ladri dopo una giornata di lavoro»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Gentile redazione, volevo segnalare quanto mi è accaduto a Pozzuoli. Anche io sono stato vittima dei ladri in via Campi Flegrei. Io lavoro nei pressi di un locale lì e sinceramente uscire fuori dopo una giornata di lavoro e trovare un’auto così vandalizzata dopo aver fatto tanti sacrifici e soprattutto dopo tante segnalazioni (ma nessuno se ne importa) è davvero brutto. Dalla mia auto hanno rubato l’autoradio navigatore e gli oggetti personali» (Salvatore C.)