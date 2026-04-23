Manzoni sale in cattedra al Workshop di GOBEYOND «Ho raccontato il nostro lavoro a Pozzuoli»

POZZUOLI – «Ho partecipato al secondo Workshop di GOBEYOND a Napoli, portando la voce della nostra Pozzuoli.» E’ quanto fa sapere il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, ieri ospite dell’importante kermesse «È stato un momento di confronto importante, – ha spiegato – utile per condividere la nostra esperienza amministrativa e il lavoro che stiamo portando avanti sul territorio. Ho raccontato cosa significa oggi governare una città in un contesto complesso, dove ogni giorno siamo chiamati a garantire servizi, continuità e risposte concrete ai cittadini. C’è ancora tanto da fare. Ma c’è una certezza: Pozzuoli ha la forza, la consapevolezza e la determinazione per affrontare questa fase e trasformarla in un’occasione di crescita. Pozzuoli non si ferma.»