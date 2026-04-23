Minaccia con un coltello i genitori anziani per soldi: arrestato 55enne

NAPOLI – Questa notte i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Caivano hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia, resistenza e minaccia aggravata un 55enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I militari – allertati dal 112 – sono intervenuti in un’abitazione per una lite in famiglia. Dalle prime indagini é emerso che i genitori dell’uomo – hanno 71 e 72 anni – erano state minacciate dal figlio il quale, armato di un coltello, pretendeva denaro per l’acquisto di sostanze stupefacenti. Il 55enne, armato di coltello, è stato fermato e arrestato. L’arma è stata sequestrata. L’uomo è in carcere.