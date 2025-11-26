POZZUOLI/ Piove nella scuola realizzata dalla Protezione Civile per il bradisismo: il sindaco la chiude

POZZUOLI – Acqua nelle aule e sulle prese elettriche durante le elezioni. Succede a Pozzuoli, all’interno della scuola modulare realizzata dalla Protezione Civile nazionale in via Carlo Alberto Dalla Chiesa per ospitare gli studenti degli istituti colpiti dal bradisismo. Una struttura costata quattro milioni di euro e che ieri è stata chiusa dal sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, attraverso apposita ordinanza, per motivi di sicurezza. Episodio che ha suscitato indignazione in città e che ha portato a una netta presa di posizione da parte di sei consiglieri di maggioranza che puntano l’indice contro il Commissario Straordinario di Governo Fulvio Soccodato “Non siamo davanti a un semplice disservizio – sottolineano i consiglieri – ma a bambini messi in pericolo, a risorse spese male e a una gestione che appare superficiale, approssimativa, inaccettabile”. Da qui la richiesta netta di un cambio di passo “L’emergenza non può giustificare l’improvvisazione e la paura delle famiglie non può essere trattata come un fastidio collaterale. Pozzuoli merita rispetto. I suoi bambini meritano sicurezza vera, non moduli che si allagano alla prima pioggia” concludono Sandro Cossiga, Carlo Morra, Arcangelo Pisano, Enrico Russo, Gianluca Sebastiano e Riccardo Volpe.