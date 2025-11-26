POZZUOLI/ I sei consiglieri “ribelli” alzano il tiro: “Sindaco, azzera la Giunta e tutto il resto”

POZZUOLI – Non si sono presentati oggi alla prima convocazione del consiglio comunale i sei consiglieri “ribelli” che hanno fatto recapitare al sindaco Gigi Manzoni anche una nuova richiesta: l’azzeramento della Giunta e la revoca di tutte le cariche, dal presidente del consiglio fino ai presidenti di commissione. Richieste che inaspriscono ulteriormente la crisi in corso nella maggioranza, che nel frattempo sta facendo i conti anche con il “fuoco amico” da parte di Antonio Villani e Manuela D’Amico che hanno allargato la crisi al Partito Democratico dove fatti personali (di Villani) si intrecciano con dinamiche politiche.

IL RIFIUTO – Tornando ai sei “ribelli” (Carlo Morra, Riccardo Volpe, Gianluca Sebastiano, Enrico Russo, Sandro Cossiga e Arcangelo Pisano) sembra improbabile che Manzoni possa accogliere la loro richiesta: azzerare nuovamente la Giunta dopo poche settimane e rimuovere il presidente del consiglio Mimmo Pennacchio e i presidenti di commissione sarebbe un qualcosa di clamoroso, anche se i colpi di scena sono dietro l’angolo. Manzoni dal canto suo starebbe lavorando a un nuovo documento programmatico dal quale ripartire, utile a ridisegnare la nuova maggioranza. I sei, però, chiedono anche altro: coinvolgimento nelle decisioni, lavoro di squadra e il rispetto del documento sottoscritto a maggio scorso.