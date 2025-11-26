Ecg, holter e vaccinazioni: giornata dei servizi gratuiti alla “Farmacia Solfatara” di Pozzuoli

POZZUOLI – La Farmacia Solfatara invita tutta la cittadinanza a partecipare alla “Giornata dei Servizi in Farmacia”, un’occasione per scoprire e prenotare i principali servizi sanitari disponibili, con professionisti dedicati e senza attese. I servizi disponibili messi a disposizione dall’equipe sono: misurazione della pressione arteriosa, controllo rapido, preciso e sempre disponibile; elettrocardiogramma (ECG) – holter pressorio – holter cardiaco, monitoraggio completo del cuore, con referto specialistico; screening gratuito del colon retto per i residenti dell’ASL Napoli 2 Nord, dai 50 ai 69 anni; prenotazioni HPV, pap test e mammografia, Supporto dedicato alle prenotazioni per la prevenzione femminile; vaccinazioni in farmacia: comode, veloci e sicure. L’iniziativa partirà il 1 dicembre e rientra nel mese dedicato alla prevenzione, alla salute e alla cura della persona. Per prenotazioni contattare tramite WhatsApp il numero: 081/5269023