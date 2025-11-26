POZZUOLI/ Via Reginelle allagata da 3 giorni: collegamenti bloccati tra Licola e Monterusciello

POZZUOLI – Strada allagata e almeno un metro d’acqua che impedisce il passaggio delle auto. Da tre giorni è out via Reginelle, strada che collega Licola e Monterusciello, a causa del forte maltempo e delle abbondanti piogge che hanno colpito tutti i Campi Flegrei. Da questa mattina, però, la strada continua ad essere impraticabile, costringendo gli automobilisti diretti nei due quartieri a fare giri enormi. Un problema annoso, che si ripresenta ad ogni pioggia. Domani intanto riapriranno le scuole che sono state seggio elettorale nel quartiere Reginelle.