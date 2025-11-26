POZZUOLI/ Incendi a Monterusciello, preso giovane piromane

POZZUOLI – Preso giovane piromane a Pozzuoli. E’ lui l’autore di una serie di incendi appiccati nel quartiere di Monterusciello sui quali le successive indagini condotte dagli investigatori del Commissariato di Polizia di Pozzuoli, – diretti dal vice questore Raffaele Esposito – hanno portato all’identificazione di un cittadino residente. L’esame dei sistemi di videosorveglianza della zona ha spinto i poliziotti a ricercare l’indagato presso la sua abitazione. Nel corso della ricerca di elementi oggettivi a supporto dell’ipotesi investigativa, è stato rinvenuto anche un veicolo in suo possesso, che, a seguito di ulteriori accertamenti, è risultato rubato. Il giovane è stato denunciato: deve rispondere dei reati di danneggiamento causato da incendio e ricettazione.